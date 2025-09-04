午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０１３、値下がり銘柄数は５３６、変わらずは６７銘柄だった。業種別では３３業種中２８業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、保険、銀行、情報・通信など。値下がりで目立つのはゴム製品、繊維、鉱業など。 出所：MINKABU PRESS