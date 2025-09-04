ニコンは、フルサイズミラーレスカメラ「Zf」に新色の「Zf シルバー」を追加。9月26日（金）に発売する。直販価格はボディ単体が29万9,200円、40mm f/2（SE）レンズキットが33万1,100円でブラックモデルと同様。 2023年10月に発売した、“ヘリテージデザイン”を特徴とする「Zf」のカラーバリエーションモデル。基本性能に変更はないが、2025年内の提供を予定しているファームウェアアッ