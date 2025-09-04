台風第１５号は、種子島の南東約４０キロを１時間におよそ２０キロの速さで北北東へ進んでいます。 【画像】15号の進路を詳しく 台風第１５号は、４日１３時には種子島の南東約４０キロの北緯３０度２０分、東経１３１度２０分にあって、１時間におよそ２０キロの速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで中心の東側２８