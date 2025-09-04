9月1日にアメリカ遠征をスタートした日本代表が、3日にトレーニングを実施。練習終了後、DF関根大輝（スタッド・ランス／フランス）がメディア対応に応じた。フル代表デビューを果たした今年6月の活動に続いて、日本代表に招集された関根は「後ろのケガ人が多いこともあるけど、ここで自分が結果を残せれば、今後10月、11月と呼んでもらえるチャンスもあると思う」と語りながら、「チャンスをもらえた時に自分のプレーを出して