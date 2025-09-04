泉州電業 [東証Ｐ] が9月4日後場(14:00)に決算を発表。25年10月期第3四半期累計(24年11月-25年7月)の連結経常利益は前年同期比10.1％減の70.3億円に減った。 併せて、通期の同利益を従来予想の112億円→94億円(前期は107億円)に16.1％下方修正し、一転して12.6％減益見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した5-10月期(下期)の連結経常利益も従来予想の61.7億円→43.7億円(前年