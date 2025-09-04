4日14時現在の日経平均株価は前日比632.02円（1.51％）高の4万2570.91円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1013、値下がりは536、変わらずは67と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を180.30円押し上げている。次いでアドテスト が131.01円、ファストリ が96.43円、フジクラ が23.30円、ＴＤＫ が21.53円と続く。 マイナス寄与度は33.55円