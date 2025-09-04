2025年9月1日、香港メディア・香港01は「どうして中国は抗日戦争を記念する必要があるのか」と題した評論記事を掲載した。記事は、中国政府が3日に北京の天安門広場で「中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会」を開催し、活動のクライマックスとして軍事パレード開催することを紹介した上で、「平和な時代において、なぜ中国が抗日戦争の勝利80周年を記念するのか、多くの人が疑問に思うだろう」とした