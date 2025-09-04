4日（木）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の埼玉上尾メディックスは、2025-26シーズンのキャプテンと副キャプテンを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 今シーズンキャプテンを務めるのはアウトサイドヒッターの内瀬戸真実（33）。内瀬戸は2022-23シーズンをもって一度現役を引退していたものの、今シーズンから現役復帰することが発表されていた。 そして、副キャ