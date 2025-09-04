JR東海は、台風15号の接近による、明日の東海道新幹線の運転について、現時点で計画運休は予定しておらず、始発から通常通り運転する見込みだと発表しました。ただ、台風の進路によっては、沿線での大雨などで遅れや急きょ運転を見合わせる可能性があるということです。JR東海は、今後の気象情報とともに、最新の運転状況を確認するよう呼びかけています。