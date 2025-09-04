◇MLB パイレーツ3-0ドジャース(日本時間4日、PNCパーク）ドジャースの大谷翔平選手が4日のパイレーツ戦で2安打を記録。チームは敗れたものの、体調不良の中でみせた大谷選手の全力プレーにファンも注目しました。この日は投打二刀流での出場予定でしたが、体調不良だったこともあり登板は回避。1番指名打者でバッターとして出場しました。試合は打線が再三の好機を生かせず、劣勢。3点を追う7回、大谷選手は1アウトから左腕エバン