Image: final ワイヤレスじゃ勝てない、なんて言ってる場合じゃなくなってきた。ゲームで使うなら有線のイヤホン/ヘッドホンがいい。なぜなら遅延がないから。とはよく言われるし、僕も昔はそう信じてたんだけど、そろそろあがめる神を変えるべき新世紀になってきた。だってfinalの「VR3000 EX for Gaming」ってワイヤレスなのに25ms、つまり0.025秒の遅延しかないってんだから。なお60fpsの