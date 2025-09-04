【モデルプレス＝2025/09/04】お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの金子きょんちぃが3日、自身のInstagramストーリーズを更新。5年ぶりの再会を報告した。【写真】人気ギャル芸人、5年ぶりで「とても肥えた」◆金子きょんちぃ、5年ぶり“再会ショット”金子は「5年ぶりにこいつに会った。少しだけ色褪せて傷増えてた」とナガシマスパーランド内の動物の乗り物との“再会”を報告。乗り物に乗る自身の様子を上げ「わたしはとても肥えた