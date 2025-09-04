ミュージカル『テニスの王子様』の最新公演、ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学（せいがく）vs四天宝寺の上演が決定。東京・パルテノン多摩 大ホールにて2026年1月31日〜2月8日、岐阜・土岐市文化プラザ サンホールにて同年2月13日〜15日、大阪・SkyシアターMBSにて同年2月20日〜3月1日、東京・Kanadevia Hallにて同年年3月7〜15日に上演される。併せて、出演キャスト、キービジュアル＆キャラクタービジュアル公