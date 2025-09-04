ネオナチュラルは2025年10月11日(土)、自社スキンケア製品の原料を生産している岐阜県郡上市大和町のネオナチュラル母袋(もたい)有機農場(有機JAS認証取得)にて、「まるごと秋の収穫祭」を開催します。 ネオナチュラル「まるごと秋の収穫祭」 ネオナチュラルは2025年10月11日(土)、自社スキンケア製品の原料を生産している岐阜県郡上市大和町のネオナチュラル母袋(もたい)有機農場(有機JAS認証取得)にて、「まるごと秋の