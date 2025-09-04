巨人の吉川尚輝内野手（３０）が「羽島市アンバサダー」に就任し、４日、ぎふしん長良川球場で委嘱式が行われ、松井聡市長から委嘱状が交付された。吉川は岐阜県羽島市出身。巨人の選手としての活躍と、市制施行７０周年記念事業への協力など、市と関わってきたことから、今回の委嘱に至った。任期は２７年３月３１日まで。吉川は「羽島の田舎の方だったんで。ほんと自然豊かで過ごしやすいところ。のびのびと遊ぶ場所でした