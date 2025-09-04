「広島２−１ＤｅＮＡ」（３日、マツダスタジアム）鳥取県出身で広島ＯＢの川口和久氏（６６）が始球式に登場。変わらない現在の姿に反響の声があがった。背番号「３４」のユニホームを着てボールを投じた川口氏。右打者の足元へのワンバウンド投球となり「やっぱりボールを投げるって、しんどいですね（笑）でも僕の中では、原点は広島にあるので。選手たちが頑張ってくれれば、言うことないです」と明るい表情で振り返った