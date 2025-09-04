&TEAMが、韓国1stミニアルバム『Back to Life』を10月28日にリリースし、韓国デビューを果たす。 （関連：【画像あり】『&TEAM 3rd Anniversary [縁 DAY]』ライブ写真） 同情報は、9月3日に開催した結成3周年アニバーサリーイベント『&TEAM 3rd Anniversary [縁 DAY]』の夜公演にて発表されたもの。同公演のアンコール前に突如映像が流れ、2022年9月3日の結成日から&TEAMとLU