9月4日、首相官邸に入る石破首相。その表情が示唆するのは余裕か、諦めか（写真：時事）【写真あり】混迷政局をさらに複雑にしている原因の1人は“彼”かもしれない9月に入って自民党内の「石破降ろし」の動きが勢いを増している。「続投宣言」をした石破茂首相（自民党総裁）の政権運営は「八方ふさがり」（自民党長老）の大ピンチとなりつつある。政権の要である森山裕幹事長が参議院選挙敗北の責任をとる形で辞意を表明し、鈴木