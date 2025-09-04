９月４日午前９時すぎ、北海道・新千歳空港から羽田空港に向かっていた日本航空の旅客機がエンジン不具合のため緊急着陸しました。このトラブルによるけが人は確認されていません。緊急着陸したのは、午前７時５５分新千歳発ー羽田行きのＪＡＬ５００便です。新千歳空港事務所によりますと、午前８時半すぎに「離陸後のエンジン不具合で新千歳空港に引き返す」と連絡があったということです。ＪＡＬ５００便は、青森県の上空