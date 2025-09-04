札幌市豊平区豊平4条7丁目で9月4日、火事があり、現在も消火活動が続いています。4日午後1時20分ごろ、付近を歩いていた人から「排気口付近から大量の黒煙が出ている」と119番通報がありました。消防によりますと、火事があった建物は1階が銭湯で、2階が住宅とみられるということです。この火事で、70代の女性がのどの痛みを訴えているということです。現在も消火活動が続けられています。