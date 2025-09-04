大学時代は、授業料や生活費、趣味や交際費など、何かと出費がかさむ時期です。これらの出費を、奨学金やアルバイトの収入でやりくりしている学生も多いでしょう。 そんななか、20歳を迎えると届くのが「国民年金保険料の納付案内」です。1ヶ月あたり2万円近い金額は、学生にとっては負担だと感じることもあるでしょう。「まだ若いし、払わなくてもいいのではないか」と思う人もいるかもしれませんが、実は放置してしまうと将