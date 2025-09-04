お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）が3日深夜放送のTBSラジオ「JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1・00）に出演。同日、日本武道館公演にて開催された歌手・あののライブについて語った。「今日はなかなか慌ただしく過ごしてきまして」と切り出した山里。「『DayDay』を終えて『DayDay』のロケをやって、そこから行ってきました武道館」として、あの初の日本武道館ワンマン公演「呪いをかけて、まぼろし