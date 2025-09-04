◇フィギュアスケートチャレンジャーシリーズ木下グループ杯（５日開幕、関空アイスアリーナ）公式の前日練習が本番会場で行われ、女子で昨季世界選手権（米ボストン）銀メダルの坂本花織（シスメックス）が調整。２６年ミラノ・コルティナ五輪シーズン初戦を前に、この試合のテーマを「『頑張る』。今はとりあえず、頑張る。この試合で、課題を見つけることが課題」と、気持ちを高めた。６月に今季限りでの現役引退を表明