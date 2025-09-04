気象台は、午後1時52分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を銚子市に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を旭市に発表しました。さらに洪水警報を銚子市、旭市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】千葉県・銚子市に発表 4日13:52時点北東部では、4日夕方まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■銚子市□大雨警報【発表】・土砂災害4日夕方にかけて警戒・浸