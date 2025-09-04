JR上越線後閑―上牧間の下り線で脱線した試運転中の蒸気機関車＝4日午後1時52分、群馬県みなかみ町（共同通信社ヘリから）4日午前11時45分ごろ、群馬県みなかみ町のJR上越線後閑―上牧間の下り線で試運転中の蒸気機関車（SL）が脱線した。JR東日本高崎支社によると乗客はおらず、乗っていた同社の関係者にけが人はいないといい、脱線の原因を調べる。国土交通省は鉄道事故と認定し、運輸安全委員会が鉄道事故調査官2人を指名し