【モデルプレス＝2025/09/04】元日向坂46の影山優佳が3日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。【写真】影山優佳、母に好評な手料理5品◆影山優佳「母にも御好評」手料理披露影山は「母にも御好評！！」と添え、手料理が並ぶ食卓を公開。「古古米（多分） えのきとたまごの鶏スープ ささみとブロッコリーと卵のマヨ和え（筋肉） 豚バラとにんにくの芽のオイスター炒め トリッパ風ののこり」と手書きで献立