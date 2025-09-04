BLACKPINKのジェニーが、1stソロフルアルバム『Ruby』で快進撃を続けている。【写真】ジェニー、“インナーウェア姿”の神スタイル米ビルボードが発表した最新チャート（9月6日付）によると、ジェニーのアルバム『Ruby』がメインアルバムチャート「Billboard 200」に153位で再ランクインした。さらに、アナログ盤チャート「Vinyl Albums Chart」では5位を記録し、依然として冷めない人気を証明した。また『Ruby』は、8月29日付の英