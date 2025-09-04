¼«Ì±ÅÞ¤ÎÍ­Â¼¼£»Ò»²±¡µÄ°÷¤¬2025Ç¯9·î4Æü¡¢X¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»Ãæ¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢X¤ÇÄ¹Ê¸¤ÎÀâÌÀ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡ÖÁíÍý¤ÎÂº¸·¤Ë¤â¡¢»ä¤Î¿®ÍÑ¤Ë¤â´Ø¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×Í­Â¼»á¤ÈÀÐÇË»á¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢2Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Î³«²ñÁ°¤ËÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¹Ô¤¦ÍÍ»Ò¤ò±Ç¤·¤¿Æ°²è¤¬SNS¤Ç³È»¶¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¯ÀÐÇË»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉ½¾ð¤¬·ù¤½¤¦¤¹¤®¤ÆÁð¡×¤Ê¤É¤ÈÙèÙé¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Í­Â¼»á¤Ï4Æü¡¢³È»¶¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤ò