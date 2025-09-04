香川県庁 LPガス料金高騰の影響を受けている消費者（一般家庭や事業者）の負担を軽減しようと、香川県が販売事業者を通じて値引きを行います。 2025年10月請求分が対象です。一般家庭向けは1000円、事業者向けは、消費量50立方メートル未満が1000円、50立方メートル以上300立方メートル未満が5000円、300立方メートル以上は1万5000円を値引きします。 香川県では約21万世帯、約1万の事業所を助