あなたは読めますか？突然ですが、「官吏」という漢字読めますか？「官僚」という言葉はよく聞きますが、この「官吏」という言葉は、見慣れない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「かんり」でした！「官吏」とは、国家または公共団体に属し、公務を行う役人のことを意味します。「官吏は国民全体の奉仕者である」「賄賂を受け取った官吏が逮捕された」……のように使います。「官吏」は、現代ではあまり使われず、