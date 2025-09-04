高松市役所(資料) 高松市は４日、市政運営を総合的にとらえる行政評価の2024年度決算分の結果を発表しました。 市長が評価した「政策評価」は、17政策のうち94.1％の16政策が「A評価」で、残りが「B評価」でした。 担当局長が評価した「施策評価」は、43施策のうち90.7％の39施策が「A評価」で、残りが「B評価」でした。 所管局長が評価した「事務事業評価」は、359事業のうち88.6％の318事業が「A評価」で、30事業が