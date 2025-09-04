ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで4日、ハロウィーン・イベントが開幕した。大人気の『ハロウィーン・ホラー・ナイト』は5日から始まり、今年は「ミーガン」も登場する。【画像】USJハロウィーン新アトラクション…“地獄絵図”で絶叫の様子「ミーガン」は、サイコ・スリラー映画『M3GAN／ミーガン』のキャラクターで、心に傷を負った少女の親友になるようプログラムされたお友達AI人形だが、暴走する。USJで3日夜開催され