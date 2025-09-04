ネットスターズが反発。一時は前日比３６円高の１１２５円を付けた。４日、世界最大級の企業向け金融インフラプラットフォームＳｔｒｉｐｅの「ＳｔｒｉｐｅＴｅｒｍｉｎａｌ」に、同社のマルチキャッシュレス決済ソリューション「ＳｔａｒＰａｙ」を接続し、日本最大のコード決済サービス「ＰａｙＰａｙ」との連携をサポートすると発表した。Ｓｔｒｉｐｅは世界数百万社以上のあらゆる規模の企業に対して、オンライン