11月19日スタートのABEMA新オリジナルドラマ『スキャンダルイブ』に、俳優の柴咲コウと川口春奈が出演する。【映像】飲み物片手に歩く川口春奈このドラマは、一見華やかに見える芸能界の裏側を舞台に、いまだかつて描かれることのなかったスキャンダルの裏側、そして芸能界の深い闇へ切り込んでいくサスペンスドラマだ。5年ぶりに主演を務める柴咲が演じるのは、所属俳優のスキャンダル記事掲載の告知を受け奔走する芸能事務