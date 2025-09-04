3日、「朝たんぱく協会」設立発表会に、タレントの若槻千夏（41）とお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（49）が出席した。【映像】“薄毛”を撮られる庄司智春朝にたんぱく質を積極的に摂取することの重要性を広く啓発することを目的として設立された「朝たんぱく協会」。若槻も庄司も、多忙ながら朝食はきちんと取っているという。若槻「食べるようになりました、子ども産んでから。独身時代は時間ないなとか、ギリギリまで寝