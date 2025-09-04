韓国発の人気カフェ「BONTEMPS(ボンタン)」が、2025年9月12日(金)に大阪・玉造エリアに待望の2号店をオープンします。看板メニューは、韓国の伝統菓子“クァベギ”をアレンジしたドーナツ。約20種類が並ぶほか、塩クリームアメリカーノなど本場で人気のドリンクも豊富。テイクアウト用のオリジナルBOXは、手土産やギフトにもぴったり。SNS映え間違いなしです♡ 玉造で味わう♡多彩な韓国