相田翔子（55）が、3日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。おなかが鳴る音について明かした。今回のテーマはちょっとしたことを気に病んじゃう「気にしいな女」。「自分から出る音が気になる」という話で進行した。相田は「音でいったら私は、おなかがすごい鳴るんですね」と明かし、「鳴っちゃいけない場面。今、鳴ったら…やめてって場面でゴロゴロゴロ…から始まって。1回、みぞおちを押すと止ま