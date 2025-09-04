中国工業・情報化部情報通信発展司の孫姫（スン・ジー）副司長は8月27日、「新型工業化メディア調査研究」陝西省座談会において、「今年7月末までに中国で建設された5G基地局が459万8000カ所近く、ギガビットネットワーク対応ポート数が3053万を超え、すべての県にギガビット、すべての郷に5Gが導入された」と説明した。科技日報が伝えた。近年、新世代情報技術の普及応用が全方位・全チェーンで進展し、イノベーション能力が一層