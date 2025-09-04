中国のロボット開発企業の宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）が、年内にも新規株式公開（IPO）を申請する見通しを明らかにしました。同社は9月2日、声明で「10月から12月にかけて取引所に申請書類を提出する予定であり、その際に関連データを開示する」と発表しました。同社の売り上げ構成は2024年時点で、四足ロボットが65％、人型ロボットが30％、部品が5％を占めます。四足ロボットの約8割は研究・教育・消費分野で利用され