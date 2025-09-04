Åìµþ¥¿¥ï¡¼Ë¾¤àºäÆ»¤ÇÂçÃÀ¤Ë½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î·îÌîÍ­ºÚ(22)¤¬ÈþÊ¢¶Ú¤¢¤é¤ï¤Ê?¤Ø¤½½Ð¤·?¥³¡¼¥Ç¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ç¥Ë¥à¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤òË¾¤àºäÆ»¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Ä¶Ã»¤¤¾æ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¤Ö¤«¤Ö¤«¤Î¥ï¥¤¥É¥Ç¥Ë¥à¤Î?¤Ø¤½½Ð¤·?¥³¡¼¥Ç¤Ç¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤© ¡ª ¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ªÊ¢