台風１５号の接近に伴い、大阪メトロはあす５日（金）の始発から、地下鉄の一部区間やバスなどで運転を見合わせる可能性があると事前告知しました。同社によりますと、見合わせとなる可能性があるのは、地下鉄の高架部分、例えば御堂筋線の江坂ー中津間や、中央線の九条ー大阪港間、ニュートラムの高架部分です。中央線やニュートラムは、夢洲で行われている大阪・関西万博会場への主なアクセスルートで、あす見合わせとなった場合