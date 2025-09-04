川崎市でストーカー被害を訴えていた女性が殺害され元交際相手の男が逮捕・起訴された事件で「不適切な対応があった」とする検証結果が公表されたことを受け、神奈川県警は捜査に関わった捜査員らあわせて40人の処分を発表しました。【写真を見る】【速報】川崎市ストーカー殺人事件神奈川県警が捜査にかかわった捜査員ら40人の処分を発表事件をめぐる対応を「不適切な対応」とする検証結果受け神奈川県警川崎市の岡崎彩咲陽