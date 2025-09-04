広島県尾道市瀬戸田町の医師永井晃さん（８０）が２年がかりで、ヨットによる太平洋一周航海を成功させた。２０２３年６月に町を出航して米国やメキシコ、タヒチ、フィリピン、台湾など１２の国・地域に寄港。計約４万２０００キロを航行し、今年７月に無事帰還した。数々のトラブルに見舞われながらも、永井さんは「各地で出会った人との交流が一番の宝物。子どもの頃からの夢を諦めなくて本当によかった」と日焼けした顔をほこ