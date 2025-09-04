モデル歴４０年以上の女優・佐田真由美（４８）が都内で４日、美髪ケアしながら挑戦し続ける女性に贈る「『髪にドラマを。』ＨａｉｒＥｍｐｏｗｅｒｍｅｎｔＡｗａｒｄ２０２５」モデル部門を受賞した。髪質改善ヘアケアシリーズ「つるりんちょ。」の新商品「ＨＡＴＳＵＫＯＩ」発売を記念したイベント。佐田はやってみたい髪形を聞かれ「アタシは今日のこういった賞をいただいた場でホントにそぐわないかもしれないんです