ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は４日、大麻を含む植物片を所持したとして警視庁が３日に麻薬取締法違反の疑いで俳優の清水尋也容疑者を逮捕したことを報じた。番組では、８月下旬に静岡県内で撮影した清水容疑者が歩く姿を放送した。「これから撮影に向かうのでしょうか。白と黒の帽子をかぶって歩いています」とリポートした。また、逮捕のきっかけが「今年１月に警視庁へ寄せられた情報提供