【スパイク・チュンソフト：アドベンチャーセール】 開催期間：9月4日～9月12日 「伊達鍵は眠らない From AI：ソムニウムファイル」価格：5,478円→4,930円（10%オフ） スパイク・チュンソフトは、ニンテンドーeショップおよびマイニンテンドーストアにて「アドベンチャーセール」を本日9月4日より開催している。期間は9月12日まで。 本セ&#1254