4日午前3時に発生した台風15号は、鹿児島県内の広い範囲を強風域に巻き込みながら北上しています。4日夜おそくにかけて土砂災害や高波などに注意が必要です。 台風15号は、午後1時の推定で種子島の南南東およそ40キロにあるとみられ、中心気圧は1000ヘクトパスカル、最大瞬間風速は25メートルで、北に20キロの速さで進んでいます。 風速15メートル以上の強風域に、十島村の一部と、種子島屋久島地方、大隅地方の全域