4月に93歳で死去していた俳優の露口茂（つゆぐち・しげる）さんと人気ドラマ「太陽にほえろ！」で共演した俳優の竜雷太（85）が所属事務所を通じてスポニチにコメント寄せた。七曲署が舞台のドラマで、露口さんは「山さん」こと山村精一警部補役。「ゴリ」の愛称で呼ばれた竜は役名の「山さん」と呼びかけた追悼文で、在りし日を偲んだ。（以下、コメント全文）山さん、お疲れ様でした。捜査終了です。会議室で打ち上げが