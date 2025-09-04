俳優の小澤征悦が４日、テレビ朝日系「徹子の部屋」で、妻のＮＨＫ桑子真帆アナとの結婚生活を語った。２１年９月１日、父・小澤征爾氏の誕生日に桑子アナと結婚した小澤。今は俳優業だけではなく音楽活動もしているというが、桑子アナとの自宅でのセッションが「めちゃめちゃ楽しい」と笑顔を見せた。桑子アナはピアノが弾けることから「うちのサザンの原坊」と呼んでいるといい「（自分がサザンの）ファンだからですよ」と