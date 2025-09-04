気象庁によりますと、台風15号は、種子島の南約60キロを1時間におよそ20キロの速さで北へ進んでいます。「台風15号」は、県内には5日朝から昼前に最も接近する見込みです。県内は4日の昼過ぎから5日の昼前にかけて、局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降るおそれがあります。4日の夜のはじめ頃から5日の朝にかけては、警報級の大雨が予想されます。4日夕方から5日の朝にかけては、線状降水帯が発生して、大雨災害発生の危険度が急